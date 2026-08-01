संसद में हंगामे पर सायोनी घोष का विपक्ष पर हमला, बोलीं- टैक्सपेयर्स का पैसा हो रहा बर्बाद

बता दें कि तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ एनडीए समर्थक एनसीपीआई गुट में शामिल हुईं सांसद सायोनी घोष ने संसद में लगातार हो रहे हंगामे की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि हंगामे के कारण संसद का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और देश के करदाताओं (टैक्सपेयर्स) की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो रही है। क्वेश्चन आवर और जीरो आवर न चल पाने की वजह से हम अपने संसदीय क्षेत्र के जरूरी मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं। जनता ने हमें अपनी आवाज बुलंद करने के लिए चुना है, लेकिन यह गतिरोध दुखद है। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि राजनीतिक विरोध सदन के बाहर होना चाहिए, जबकि संसद के भीतर नियमों के तहत कार्यवाही चलाना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की साझी जिम्मेदारी है।