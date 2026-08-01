शहजाद पूनावाला ने की पीएम के इस्तीफे की मांग, कहा- आप इंदिरा के पोते की तरह तानाशाह नहीं बन सके

आपको बता दें कि राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ही वास्तविक तानाशाही की राजनीति करती रही है। उन्होंने कहा कि केरल में राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की गई और कर्नाटक में उनके विरोध में पोस्टर लगाने वालों पर भी मामले दर्ज किए गए। पूनावाला ने यह भी कहा कि इमरजेंसी लगाना, विपक्षी नेताओं और सांसदों को जेल भेजना तथा साधु-संतों के आंदोलनों पर बल प्रयोग करना कांग्रेस के शासनकाल की घटनाएं रही हैं, जिनका उन्होंने उदाहरण के तौर पर उल्लेख किया।