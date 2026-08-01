1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

शहजाद पूनावाला ने की पीएम के इस्तीफे की मांग, कहा- आप इंदिरा के पोते की तरह तानाशाह नहीं बन सके

Shehzad Poonawalla PM Modi resignation tweet: बीजेपी से इस्तीफे के बाद शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर वामपंथियों और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने चुटकी लेते हुए पीएम से इस्तीफा मांगने वाले 'वामपंथी-लिबरल' और कांग्रेस की तुलना पर तंज कसा।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Aug 01, 2026

Shehzad Poonawalla tweet Congress

शहजाद पूनावाला ने की पीएम के इस्तीफे की मांग, फोटो सोर्स- ANI

Shehzad Poonawalla tweet Congress: भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफा देने के बाद से शहजाद पूनावाला लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल, अब उन्होने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वामपंथी लिबरल मुझसे कई बार पीएम के इस्तीफ़े की मांग में शामिल होने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं नहीं गया। इसके साथ ही उन्होंने अब कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी आप इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि अब इंदिरा के पोते के जैसे नहीं बन पाए हैं।

बता दें कि भाजपा छोड़ने के बाद पूनावाला सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लगातार विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। खास तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों ले लिया है। दरअसल, जिस वीडियो को कोट करते हुए उन्होंने तंजात्मक अंदाज में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की है, उस वीडियों में उन्होंने कई बार कांग्रेस और राहुल गांधी को तानाशाह बताया है।

पीएम के कार्यकाल से निराश शहजाद पूनावाला

वीडियो में शहजाद पूनावाला शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवैये को लेकर निराशा जताते दिखाई देते हैं। इसके बाद वह कहते हैं कि 12 वर्षों के कार्यकाल के बावजूद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की कथित राजनीतिक कार्यशैली नहीं अपनाई। पूनावाला का दावा है कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, उनके प्रति भी उन्होंने माफी का रुख अपनाया, जबकि कांग्रेस का तरीका इससे बिल्कुल अलग रहा है।

तानाशाही कांग्रेस से सीखना चाहिए- पूनावाला

आपको बता दें कि राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ही वास्तविक तानाशाही की राजनीति करती रही है। उन्होंने कहा कि केरल में राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की गई और कर्नाटक में उनके विरोध में पोस्टर लगाने वालों पर भी मामले दर्ज किए गए। पूनावाला ने यह भी कहा कि इमरजेंसी लगाना, विपक्षी नेताओं और सांसदों को जेल भेजना तथा साधु-संतों के आंदोलनों पर बल प्रयोग करना कांग्रेस के शासनकाल की घटनाएं रही हैं, जिनका उन्होंने उदाहरण के तौर पर उल्लेख किया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

01 Aug 2026 03:34 pm

Published on:

01 Aug 2026 03:16 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / शहजाद पूनावाला ने की पीएम के इस्तीफे की मांग, कहा- आप इंदिरा के पोते की तरह तानाशाह नहीं बन सके

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

उमर खालिद जैसे असंतुष्टों को जेल भेजा, हत्यारे आजाद घूम रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज का बड़ा बयान

Umar Khalid UAPA case
राष्ट्रीय

'2 लाख पेटिशन लेकर PM आवास की ओर करूंगा मार्च', E20 पेट्रोल को लेकर टाउनहॉल में बोले अरविंद केजरीवाल

National Townhall Against E20 Petrol
राष्ट्रीय

भाजपा छोड़ने के बाद शहजाद पुनावाला का एक और बड़ा बयान, कहा- पीएम मोदी आप नाकाम रहे, ऐसी उम्मीद नहीं थी

Shehzad Poonawalla PM Modi tweet
नई दिल्ली

पीएम सूर्य सरोवर योजनाः 5,070 करोड़ का निवेश 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर का लक्ष्य

PM Surya Sarovar Scheme
नई दिल्ली

राजस्थान में हाईवे परियोजनाओं की कछुआ चाल, रेंग रहे आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट

Highway
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.