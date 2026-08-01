पीएम सूर्य सरोवर योजनाः 5,070 करोड़ का निवेश 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर का लक्ष्य

नई दिल्ली। देश में स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार और जमीन पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 5,070 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत देशभर के जलाशयों, बांधों और औद्योगिक तालाबों में 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (एफएसपीवी) परियोजनाएं ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) के साथ विकसित की जाएंगी। वर्तमान में देश में फ्लोटिंग सोलर क्षमता लगभग 700 मेगावाट है, जबकि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस) ने इसकी संभावित क्षमता करीब 102 गीगावाट आंकी है।