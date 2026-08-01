दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस का बड़ा शिकंजा, दो नाइजीरियाई महिलाओं के पास मिली भारी मात्रा में कोकीन

Delhi Police Latest News: राजधानी दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने दो नाइजीरियाई महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों महिलाओं के पास से भारी मात्रा में कोकीन बरामद की गई है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था और इसके पीछे कौन लोग जुड़े हुए हैं।