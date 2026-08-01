दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस का बड़ा शिकंजा, दो नाइजीरियाई महिलाओं के पास मिली भारी मात्रा में कोकीन

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस का बड़ा एक्शन, दो नाइजीरियाई महिलाओं से कोकीन बरामद, जांच शुरू। (फोटो सोर्स- ANI)
Delhi Police Latest News: राजधानी दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने दो नाइजीरियाई महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों महिलाओं के पास से भारी मात्रा में कोकीन बरामद की गई है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था और इसके पीछे कौन लोग जुड़े हुए हैं।
बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस रेलवे यूनिट को ड्रग्स तस्करी से जुड़ी अहम जानकारी मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। इसी दौरान दो विदेशी महिलाओं को रोका गया। पूछताछ और तलाशी के बाद उनके पास से कोकीन बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और बरामद नशीले पदार्थ को जब्त कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, बरामद की गई कोकीन काफी शुद्ध बताई जा रही है, जिसकी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी कुल मात्रा और कीमत को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ के जरिए इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।
जांच एजेंसियों को शक है कि यह मामला किसी बड़े ड्रग्स नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। पुलिस यह जानकारी जुटा रही है कि दोनों महिलाएं दिल्ली में कब से मौजूद थीं, उन्हें यह कोकीन किसने दी और इसे आगे किसे पहुंचाया जाना था। इसके अलावा उनके पुराने रिकॉर्ड और संपर्कों की भी जांच की जा रही है।
राजधानी दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी को देखते हुए रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अन्य प्रमुख स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर नजर रख रही है जो बाहर से ड्रग्स लाकर दिल्ली में सप्लाई करने की कोशिश करते हैं।
फिलहाल दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच जारी है और पूछताछ के बाद कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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