Delhi Laxmi Yojna: हर महीने खाते में आएंगे 2500 रुपए, जानें किसे मिलेगा और अप्लाई करने का तरीका

Delhi Lakshmi Yojana Eligibility: रक्षाबंधन से पहले दिल्ली की महिलाओं के लिए अच्छी खबर आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी है। सरकार ने योजना को मंजूरी देने के साथ ही 1 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। सरकार की कोशिश है कि सभी पात्र महिलाओं के आवेदन जल्दी जांचे जाएं और रक्षाबंधन तक पहली किस्त उनके खाते में पहुंच जाए। इस योजना से करीब 17 लाख महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि यह योजना सिर्फ हर महीने 2500 रुपए देने तक सीमित नहीं है। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, बचत की आदत बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। योजना के लिए सरकार ने 5110 करोड़ रुपए का बजट रखा है।