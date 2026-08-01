तहसीन पूनावाला को नजरबंद करने पहुंची दिल्ली पुलिस, NEET के बाद अब E-20 पेट्रोल के खिलाफ खोला मोर्चा

बता दें कि तहसीन पूनावाला ने सोशल मीडिया और मीडिया बयानों के जरिए दावा किया कि दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम उनके आवास पर पहुंची है और उन्हें बाहर निकलने से रोक रही है। तहसीन पूनावाला ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया कि दिल्ली पुलिस बल मेरे घर के बाहर तैनात कर दिया गया है ताकि मैं एथेनॉल मिश्रण के दुष्प्रभावों के खिलाफ आवाज न उठा सकूं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे मुझे एक जिम्मेदार नागरिक मानते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि मेरे एक आह्वान पर हजारों लोग सड़कों पर उतर आएंगे। इसलिए मुझे बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है।