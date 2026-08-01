‘बेटा! देश बहुत शर्मिंदा है’, 15 साल की बच्ची पर FIR के बाद फूटा गुस्सा, BJP पर साधा निशाना

Jantar Mantar Protest: बेटा! हम तुमसे माफी मांगते हैं…' सोशल मीडिया पर इस वक्त दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की X पर की हुई पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। यह पोस्ट एक 15 साल की बच्ची से जुड़ी हुई है। जिसमें आरोप है कि पुलिस और प्रशासन मिलकर इस छोटी सी बच्ची को डराने-धमकाने में लगे हैं और उस पर FIR भी दर्ज कर दी गई है। इस बात को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। इंटरनेट पर वायरल हो रहें इस पोस्ट में सीधे तौर पर 'सत्ता के अहंकार' को चुनौती दे दी है। इस पोस्ट में न सिर्फ बच्ची का दर्द है, बल्कि कुर्सी से उतारने की खुली चेतावनी भी है।