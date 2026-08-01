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‘बेटा! देश बहुत शर्मिंदा है’, 15 साल की बच्ची पर FIR के बाद फूटा गुस्सा, BJP पर साधा निशाना

Ruchika Singh FIR: नाबालिग बच्ची पर FIR को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल। वायरल बयान में सरकार पर साधा निशाना, बोले- घमंड तोड़ेंगे देश के युवा। पढ़ें पूरी खबर...
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नई दिल्ली

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Pratiksha Gupta

Aug 01, 2026

Government ego controversy, Police vs 15 year old girl, Viral video, Trending political controversy

Jantar Mantar Protest: बेटा! हम तुमसे माफी मांगते हैं…' सोशल मीडिया पर इस वक्त दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की X पर की हुई पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। यह पोस्ट एक 15 साल की बच्ची से जुड़ी हुई है। जिसमें आरोप है कि पुलिस और प्रशासन मिलकर इस छोटी सी बच्ची को डराने-धमकाने में लगे हैं और उस पर FIR भी दर्ज कर दी गई है। इस बात को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। इंटरनेट पर वायरल हो रहें इस पोस्ट में सीधे तौर पर 'सत्ता के अहंकार' को चुनौती दे दी है। इस पोस्ट में न सिर्फ बच्ची का दर्द है, बल्कि कुर्सी से उतारने की खुली चेतावनी भी है।

'बेटा, देश बहुत शर्मिंदा है'

वायरल हो रहे इस बयान की शुरुआत में बच्ची से माफी मांगते हुए लिखा गया है कि बेटा! देश बहुत शर्मिंदा हैं। हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं कि तुम्हें जिस तरह डराया गया, धमकाया गया, FIR की गई। आज हम नजरें नहीं उठा पा रहे कि देश, पुलिस और प्रशासन एक 15 साल की बच्ची को डराने में लगा हुआ है।

'सत्ता के अहंकार में पागल हो गए हैं'

बयान में आगे राजनीतिक दल पर निशाना साधते हुए पोस्ट में कहा कि ये ना बीजेपी की पहली गलती है, ना आखरी। यह सत्ता के अहंकार में पागल हो गए हैं।

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Updated on:

01 Aug 2026 12:30 pm

Published on:

01 Aug 2026 11:47 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘बेटा! देश बहुत शर्मिंदा है’, 15 साल की बच्ची पर FIR के बाद फूटा गुस्सा, BJP पर साधा निशाना

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