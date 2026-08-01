राजस्थान में हाईवे परियोजनाओं की कछुआ चाल, रेंग रहे आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट

नई दिल्ली। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी परियोजनाओं के पूरा होने की रफ्तार कछुआ चाल को भी मात कर रही है। स्थिति यह है कि प्रदेश में निर्माणाधीन कुल 32 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में से 15 प्रोजेक्ट तय समय सीमा से पिछड़ गए हैं जबकि 17 में तो प्रगति अभी आधी ही प्रगति हुई है। इनमें भी तीन में तो शून्य प्रगति है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लोकसभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में राजस्थान में निर्माणाधीन 32 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा दिया। इनमें करीब 15 परियोजनाओं की पूर्णता तिथि आगे बढ़ानी पड़ी। कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी मूल समय-सीमा 2021, 2022, 2023 और 2024 में थी, लेकिन अब उनका काम 2026 और 2027 तक खिंच गया है।