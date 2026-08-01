PM मोदी को लेकर शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान- कहा, 56 इंच नहीं बड़ा दिल है असली ताकत

PM मोदी के 'माफी' वाले बयान पर शाहनवाज हुसैन ने दिया बयान। फोटो सोर्स-(ANI)
PM Modi viral news: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया वीडियो संदेश को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरह अपने खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहने वालों को माफ करने की बात कही, वह उनके बड़े दिल को दिखाता है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गलत और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि उनकी दिवंगत मां को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही गईं। इसके बावजूद पीएम मोदी ने गुस्से में कोई बात कहने के बजाय युवाओं को समझाने और उन्हें सही रास्ते पर लाने की बात कही।
बीजेपी नेता के मुताबिक, प्रधानमंत्री का यह रवैया बताता है कि उनकी ताकत सिर्फ सख्त फैसले लेने में नहीं है। उनके अंदर लोगों को माफ करने और उन्हें समझाने की क्षमता भी है। शाहनवाज ने कहा कि प्रधानमंत्री के दिल में हर किसी के लिए जगह है।
शाहनवाज हुसैन ने पीएम मोदी की चर्चित '56 इंच' वाली छवि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री की ताकत का एक और पहलू देखा है। उनके मुताबिक, '56 इंच का सीना' अपनी जगह है, लेकिन बड़ा दिल भी प्रधानमंत्री की बड़ी ताकत है।
दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो संदेश में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान अपने और अपनी दिवंगत मां के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि गाली-गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। पीएम ने युवाओं को लेकर कहा कि उन्हें सजा देने के बजाय समझाने और सही दिशा दिखाने की जरूरत है।
पीएम मोदी के इसी रुख को लेकर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यह संदेश सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि युवाओं को सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपमान का जवाब अपमान से देने के बजाय माफी का रास्ता चुना।
शाहनवाज ने प्रधानमंत्री को देश के लोगों का अभिभावक बताते हुए कहा कि मोदी देश के लोगों की चिंता करते हैं और इसी वजह से उन्होंने युवाओं को लेकर नरम रुख अपनाया है।
बीजेपी नेता ने कहा कि किसी विवाद को खत्म करने के लिए हमेशा सख्ती जरूरी नहीं होती। कई बार सामने वाले को समझाना और उसे एक मौका देना भी ज्यादा असरदार हो सकता है।
फिलहाल पीएम मोदी के इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा जारी है। बीजेपी की ओर से इसे प्रधानमंत्री की दरियादिली और बड़े दिल से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि दूसरी ओर इस बात पर भी चर्चा है कि प्रदर्शनकारियों से जुड़े मामलों को लेकर आगे क्या कदम उठाया जाएगा।
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