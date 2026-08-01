PM मोदी को लेकर शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान- कहा, 56 इंच नहीं बड़ा दिल है असली ताकत

PM Modi viral news: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया वीडियो संदेश को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरह अपने खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहने वालों को माफ करने की बात कही, वह उनके बड़े दिल को दिखाता है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गलत और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि उनकी दिवंगत मां को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही गईं। इसके बावजूद पीएम मोदी ने गुस्से में कोई बात कहने के बजाय युवाओं को समझाने और उन्हें सही रास्ते पर लाने की बात कही।