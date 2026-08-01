ऑपरेशन सिंदूर के रणनीतिकार वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद बने नौसेना के उप प्रमुख, संभाला पदभार

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 7 मई 2025 की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस अभियान के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में स्थित आतंकी ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। चार दिनों तक चले सैन्य अभियान के बाद मीडिया को जानकारी देने वाले शीर्ष सैन्य अधिकारियों में वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद भी शामिल थे।