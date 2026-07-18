हत्या की कोशिश करने वाले चार हमलावर 14 घंटे में गिरफ्तार। फोटो सोर्स-IANS
Attempt To Murder Case Update: दिल्ली पुलिस की वेलकम थाना टीम ने हत्या की कोशिश के एक मामले का महज 14 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया खंजरनुमा चाकू भी बरामद कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, 16 जुलाई की दोपहर वेलकम थाना पुलिस को कबीर नगर के सी-ब्लॉक, गली नंबर-6 में चाकूबाजी की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि कुछ युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया है। घायल को तुरंत जग प्रवेश चंद्र अस्पताल (JPC) में भर्ती कराया गया।
घायल की पहचान 24 वर्षीय मोहम्मद साजिद के रूप में हुई, जो कबीर नगर का निवासी है। साजिद ने पुलिस को बताया कि 4 लोगों ने मिलकर उस पर चाकू से हमला किया था। पीड़ित के बयान के आधार पर वेलकम थाने में हत्या की कोशिश (Attempt to Murder) का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
मामले की जांच के लिए इंस्पेक्टर रूपेश कुमार खत्री के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी जानकारी और स्थानीय सूचना के आधार पर पहले एक आरोपी को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने अगले 14 घंटे के भीतर बाकी 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया खंजरनुमा चाकू भी बरामद कर लिया है। पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कुछ दिन पहले मोहम्मद साजिद के साथ उनका विवाद हुआ था। इसी दौरान साजिद ने एक आरोपी को थप्पड़ मार दिया था। उसी बात का बदला लेने के लिए चारों ने मिलकर उस पर चाकू से हमला करने की योजना बनाई।
पुलिस ने इस मामले में 14 साल के एक नाबालिग, 18 वर्षीय साहिल उर्फ चवन्नी, 21 वर्षीय नाजिम और 19 वर्षीय कादिर उर्फ काले बाबू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, चारों आरोपियों का अब तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि वारदात की साजिश किस तरह बनाई गई और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।
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