Attempt To Murder Case Update: दिल्ली पुलिस की वेलकम थाना टीम ने हत्या की कोशिश के एक मामले का महज 14 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया खंजरनुमा चाकू भी बरामद कर लिया है।