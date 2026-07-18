दिल्ली: IRS अफसर की बेटी मर्डर केस में नया मोड़, 973 पन्नों की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान; आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ी

पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राहुल कुमार मीणा की पहचान की गई और घटना वाले दिन ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर लूटा गया पूरा सामान भी बरामद कर लिया गया।

पुलिस का कहना है कि जांच सिर्फ मौके से मिले सबूतों के आधार पर नहीं की गई। डीएनए जांच, फिंगरप्रिंट, घटनास्थल की दोबारा पड़ताल और दूसरे वैज्ञानिक तरीकों की मदद से भी सबूत जुटाए गए। पुलिस का दावा है कि इन सभी जांचों से आरोपी के खिलाफ मिले सबूत मजबूत हुए हैं। अब अदालत में चार्जशीट और अन्य दस्तावेजों की जांच होगी, जिसके बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।