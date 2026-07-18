नासिक: मंगेतर से फोन पर बात कर रही थी युवती, तभी लिव-इन पार्टनर ने की निर्मम हत्या; बाद में खुद भी लगाया फंदा

शादी तय होने की बात जब पूर्व प्रेमी साहिल लवरे को पता चली, तो वह आगबबूला हो गया और वैष्णवी को फोन पर प्रताड़ित करने लगा। शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे साहिल ने वैष्णवी के मंगेतर को भी फोन किया और धमकी भरे लहजे में कहा कि 'वैष्णवी को समझाओ और उसे वापस मेरे पास भेज दो।' इसके बाद शुक्रवार रात को साहिल जबरन वैष्णवी के पीजी (इंदिरा नगर) पहुंच गया। घबराई हुई वैष्णवी ने तुरंत अपने मंगेतर को फोन लगाया और कह कि साहिल यहां आ गया है।' इसके बाद फोन कटा नहीं और मंगेतर लाइन पर ही रहा। यह कॉल करीब 22 मिनट तक चलती रही, जिसमें मंगेतर फोन के दूसरी तरफ से साहिल की हैवानियत और अपनी होने वाली पत्नी की हत्या की पूरी खौफनाक वारदात को बेबसी से सुनता रहा।