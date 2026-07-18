जंतर-मंतर पर अभिजीत दीपके पर फेंकी गई स्याही, ‘नीला मेरा पसंदीदा रंग है’ कहकर दिया जवाब

घटना के बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि 'नीला मेरा पसंदीदा रंग है।' उनका यह बयान कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। इससे पहले दीपके ने घोषणा की थी कि वह सोनम वांगचुक की जगह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि वांगचुक को जिस तरीके से प्रदर्शन स्थल से हटाया गया, वह उचित नहीं था। उनका कहना था कि यदि स्वास्थ्य की निगरानी करनी थी तो इसके लिए दूसरे विकल्प भी अपनाए जा सकते थे।