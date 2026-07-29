‘राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से कोई भी वर्ग नहीं लेता’, वंदे मातरम के विरोधियों को पाकिस्तान भेजना चाहिए: MLA नंदकिशोर गुर्जर

संसद में छात्रों के आंदोलन को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि आंदोलन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ था। उन्होंने दावा किया कि जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी स्तर पर साजिश हुई है तो उससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए।