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‘राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से कोई भी वर्ग नहीं लेता’, वंदे मातरम के विरोधियों को पाकिस्तान भेजना चाहिए: MLA नंदकिशोर गुर्जर

UP Politics: गाजियाबाद से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने संसद की कार्यवाही, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयानों और एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान की 'वंदे मातरम' संबंधी टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा?
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गाज़ियाबाद

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Harshul Mehra

Jul 29, 2026

mla nand kishore gurjar targeted rahul gandhi know what he said about vande mataram

भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। फोटो सोर्स-IANS

UP Politics: BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने संसद के मौजूदा सत्र के दौरान विपक्ष के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद और मर्यादा का पालन होना चाहिए। उनके अनुसार, संसद में कुछ विपक्षी नेताओं की भाषा और आचरण संसदीय गरिमा के अनुरूप नहीं है।

वारिस पठान के 'वंदे मातरम' बयान पर दी प्रतिक्रिया

AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान की 'वंदे मातरम' को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि 'वंदे मातरम' और 'भारत माता की जय' देश की भावना और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े नारे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इनका सम्मान नहीं करते, उन्हें देश की संस्कृति और परंपराओं का भी सम्मान करना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी कड़ी असहमति जताई।

राहुल गांधी के बयानों पर भी साधा निशाना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयानों का जिक्र करते हुए BJP विधायक ने कहा कि उनकी टिप्पणियों को जनता गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उनके मुताबिक, वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी इस पर आपत्ति जताई गई।

छात्र आंदोलन को लेकर लगाए गंभीर आरोप

संसद में छात्रों के आंदोलन को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि आंदोलन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ था। उन्होंने दावा किया कि जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी स्तर पर साजिश हुई है तो उससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए।

संसद और प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी किया दावा

BJP विधायक ने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान संसद और प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ने की योजना बनाई गई थी। उनका कहना था कि समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई की, जिससे स्थिति को नियंत्रित किया जा सका। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान कुछ लोगों द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के खिलाफ नारे लगाए गए थे।

शिक्षा व्यवस्था पर कांग्रेस को घेरा

राहुल गांधी द्वारा विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के जरिए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मेडिकल, इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षा में पहले की तुलना में अधिक अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही उन्होंने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यों की भी सराहना की।

अमित शाह पर टिप्पणी का भी दिया जवाब

गृह मंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर BJP विधायक ने कहा कि अमित शाह को देश एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, अनुच्छेद 370 हटाने और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों पर गृह मंत्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके अनुसार, इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणियां तथ्यों के बजाय राजनीतिक मतभेदों का हिस्सा हैं।

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Updated on:

29 Jul 2026 07:19 pm

Published on:

29 Jul 2026 07:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / ‘राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से कोई भी वर्ग नहीं लेता’, वंदे मातरम के विरोधियों को पाकिस्तान भेजना चाहिए: MLA नंदकिशोर गुर्जर

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