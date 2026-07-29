नई बुलेरो से गंगा स्नान जा रहे थे, ट्रक से हो गई सीधी टक्कर, तीन की मौत, कई घायल

यह दुर्घटना मंगलवार-बुधवार की रात करीब 12 बजकर 30 मिनट पर हुई। दुर्घटना के समय अंधेरा था और आशंका जताई जा रही है कि दोनों ही वाहन रफ्तार पर थे। यही कारण रहा कि टक्कर लगते ही पिकअप को काफी नुकसान हुआ। यही कारण रहा कि तीन लोगों की मौत हो गई और अन्य को भी गंभीर चोटें आई। फिलहाल कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस का यह भी कहना है कि यदि आस-पास कोई कैमरा होता तो दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सकता था। दोनों ही वाहनों में से किसी में भी डैश-कैम भी नहीं लगा हुआ था। यदि एक भी वाहन में डैश-कैम होता तो दुर्घटना के कारणों और पूरी दुर्घटना में किसकी गलती रही इसका भी पता लगाया जा सकता था।