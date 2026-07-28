CJP प्रदर्शन में हिंसा का आरोपी सत्यम पंडित निकला हिस्ट्रीशीटर! कितने मामले हैं दर्ज? पुराने मामलों की भी खुली फाइल

Satyam Pandit Latest News: दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में आयोजित छात्र आंदोलन के दौरान कथित मारपीट के मामले में आरोपी सत्यम पंडित के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, उसके आपराधिक रिकॉर्ड की समीक्षा पूरी कर ली गई है और अब उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पर पहले से कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या जैसे संगीन आरोप भी शामिल हैं।