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CJP प्रदर्शन में हिंसा का आरोपी सत्यम पंडित निकला हिस्ट्रीशीटर! कितने मामले हैं दर्ज? पुराने मामलों की भी खुली फाइल

Satyam Pandit Case Update: दिल्ली में CJP के नेतृत्व में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित मारपीट के आरोपी सत्यम पंडित के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। गाजियाबाद पुलिस के अनुसार, आरोपी पर पहले से आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गंभीर धाराओं के मामले भी शामिल हैं।
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गाज़ियाबाद

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Harshul Mehra

Jul 28, 2026

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सत्यम पंडित निकला हिस्ट्रीशीटर। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Satyam Pandit Latest News: दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में आयोजित छात्र आंदोलन के दौरान कथित मारपीट के मामले में आरोपी सत्यम पंडित के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, उसके आपराधिक रिकॉर्ड की समीक्षा पूरी कर ली गई है और अब उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पर पहले से कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या जैसे संगीन आरोप भी शामिल हैं।

CJP प्रदर्शन के दौरान सामने आया था मारपीट का मामला

हाल ही में दिल्ली में आयोजित छात्र आंदोलन के दौरान बरेली से आए 2 युवकों के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला गया, जिसके बाद उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।

8 आपराधिक मुकदमे

पुलिस के अनुसार, गाजियाबाद के पटेल नगर निवासी सत्यम पंडित के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में कुल 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें नंदग्राम थाने में 2, कोतवाली में 3, इंदिरापुरम में 1 और सिहानी गेट थाने में 2 मुकदमे शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहला मुकदमा साल 2022 में सिहानी गेट थाने में मारपीट के आरोप में दर्ज हुआ था। इसके बाद उसके खिलाफ अलग-अलग मामलों में कार्रवाई हुई और सभी मामलों की जांच पूरी कर पुलिस अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। फिलहाल वह इन मामलों में जमानत पर बाहर है।

सोशल मीडिया वीडियो के बाद बढ़ी पुलिस की सक्रियता

मारपीट के वीडियो के वायरल होने के बाद सत्यम पंडित एक बार फिर चर्चा में आया। इसी दौरान उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने कांवड़ यात्रा की ड्यूटी को लेकर कुछ पुलिस अधिकारियों, विशेष रूप से एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का उल्लेख किया। इसके बाद पुलिस ने उसके पुराने मामलों और गतिविधियों की दोबारा समीक्षा शुरू की।

संगठन संचालन को लेकर भी जांच

पुलिस के मुताबिक, सत्यम पंडित 'राष्ट्रीय वीर हिंदू सेना' नाम से एक संगठन संचालित करता है। इससे पहले भी उसके खिलाफ कथित तौर पर मीट कारोबारियों को धमकाने से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अब उसके संगठन और उससे जुड़ी गतिविधियों की भी जांच कर रही है।

गुंडा एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दर्ज सभी मामलों का रिकॉर्ड एकत्र कर लिया गया है। पुलिस अब उसके विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना है। साथ ही आरोपी के खिलाफ दर्ज पुराने मामलों की जांच भी तेज कर दी गई है।

जांच जारी, कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच नियमानुसार जारी है। वायरल वीडियो, उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, कानून के तहत सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।

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Updated on:

28 Jul 2026 03:16 pm

Published on:

28 Jul 2026 03:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / CJP प्रदर्शन में हिंसा का आरोपी सत्यम पंडित निकला हिस्ट्रीशीटर! कितने मामले हैं दर्ज? पुराने मामलों की भी खुली फाइल

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