गाजियाबाद: सहेली की बर्थडे पार्टी में गई विवाहिता से अनैतिक काम, बीयर पीने के बाद नशे की हालत का उठाया फायदा

लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस से जानकारी मिली है कि पीड़िता अपने पति के साथ गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में रहती है। 24 जुलाई को उसकी एक करीबी सहेली का जन्मदिन था, जिसके उपलक्ष्य में कनावनी स्थित एक मकान में पार्टी आयोजित की गई थी। इस पार्टी में पीड़िता समेत कुल सात लोग मौजूद थे, जिनमें उसकी सहेली, तीन अन्य महिलाएं और तीन युवक शामिल थे। पीड़िता का आरोप है कि जन्मदिन का केक काटने के बाद सभी ने बीयर पी, जिससे उसे हल्का नशा हो गया और उसकी हालत सामान्य नहीं रही। इसी दौरान पार्टी में मौजूद सुमित नाम के युवक ने उसकी नशे की स्थिति का कथित तौर पर फायदा उठाया।