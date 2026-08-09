रील बनाने या चोरी करने? गाजियाबाद में गनमैन ने 17 साल के समीर को मार दी गोली, अस्पताल में तोड़ा दम

दूसरी ओर, पुलिस हिरासत में लिए गए गनमैन विवेक यादव का बयान परिजनों के दावों से पूरी तरह अलग है। विवेक ने पुलिस को दिए बयान में दावा किया कि समीर रील बनाने के लिए नहीं, बल्कि साइट से लोहा चोरी करने के इरादे से वहां पहुंचा था। गनमैन के मुताबिक, समीर पहले भी साइट से लोहा चोरी कर चुका था और रविवार सुबह भी वह कथित तौर पर सामान लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। विवेक का कहना है कि उसने समीर को रोकने और चोरी का सामान वापस लेने के लिए उसे चेतावनी दी, लेकिन जब वह नहीं रुका तो उसने गोली चला दी। हालांकि, पुलिस इस बयान की भी जांच कर रही है और घटना की वास्तविक वजह पता लगाने के लिए अन्य साक्ष्यों और बयानों को खंगाला जा रहा है।