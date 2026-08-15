UP में ताबड़तोड़ मुठभेड़: पुलिस की गोली से 3 बदमाश घायल, गाजियाबाद और फिरोजाबाद में एक्शन

तलाशी में दोनों के पास से दो तमंचे, दो जिंदा कारतूस, दो खोखे, पीली धातु का एक टुकड़ा और बिना नंबर की पैशन प्रो बाइक बरामद हुई है।पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में दोनों ने इंदिरापुरम और दिल्ली-NCR में स्नेचिंग की कई वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकार की है। करण उर्फ कान्हा के खिलाफ एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं, जबकि शाहरुख पर करीब छह मामले दर्ज हैं।