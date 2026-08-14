राहुल गांधी के बयान पर भड़के BJP सांसद करण भूषण सिंह, बोले- एक अंग्रेज को RSS पर बात नहीं करनी चाहिए

RSS Controversy: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के RSS को लेकर दिए बयान पर सियासी विवाद बढ़ गया है। भाजपा सांसद करण भूषण सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक अंग्रेज को RSS के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी भारतीय होते तो उन्हें RSS की विचारधारा और देश के लिए संगठन के काम के बारे में जानकारी होती। राहुल गांधी ने इससे पहले अभिव्यक्ति की आजादी का जिक्र करते हुए कहा था कि वह RSS की अभिव्यक्ति के अधिकार की भी रक्षा करेंगे।