Pratham Kant Death Case: बॉक्सिंग खिलाड़ी प्रथम कांत की मौत का राज अब भी बरकरार, एक हफ्ते बाद भी जांच अधूरी, मां ने पुलिस पर उठाए सवाल

इस मामले में कविनगर थाना पुलिस ने प्रथम की दोस्त रितिका, उसके पिता ललित प्रजापति और भाई जतिन प्रजापति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। हालांकि, अभी तक तीनों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इधर प्रथम की मौत के बाद सोसायटी में शोक सभा भी रखी गई है। सोशल मीडिया पर ‘Justice For Pratham’ नाम से अभियान चलाया जा रहा है। परिवार और समर्थक मामले की निष्पक्ष जांच और प्रथम की मौत के पीछे की वास्तविक वजह सामने लाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस की जांच CDR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य संभावित साक्ष्यों पर टिकी है। परिवार का कहना है कि जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, उनके लिए प्रथम की मौत की कहानी अधूरी ही रहेगी।