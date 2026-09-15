योगी कैबिनेट में आज बड़े फैसलों की तैयारी, NSG हब से 900 अदालतों तक 18 प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

शिक्षा क्षेत्र में भी कैबिनेट बैठक से बड़ा फैसला सामने आ सकता है। बेसिक शिक्षा परिषद के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने की तैयारी है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 14 हजार स्कूलों में आईसीटी लैब स्थापित करने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के संसाधनों को बढ़ाना और बच्चों को तकनीक आधारित पढ़ाई का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना बताया जा रहा है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो स्कूलों में डिजिटल उपकरणों और तकनीकी सुविधाओं के विस्तार का रास्ता साफ होगा। इससे खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने में मदद मिल सकती है।