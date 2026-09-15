Gold Rate: लखनऊ में सर्राफा बाजार में बढ़ी रौनक, सोना 1.56 लाख और चांदी 2.41 लाख के पार, जानें ताजा भाव

Gold Silver Rate Lucknow:राजधानी के प्रमुख सर्राफा बाजारों अमीनाबाद, गोमतीनगर और चौक में इन दिनों कारोबार को लेकर रौनक बढ़ती नजर आ रही है। सोने और चांदी की खरीदारी को लेकर ग्राहकों की दिलचस्पी बनी हुई है। बाजार में आभूषणों की दुकानों पर ग्राहक कीमतों की जानकारी लेने के साथ अपनी पसंद के जेवरात भी देख रहे हैं। सर्राफा एसोसिएशन की ओर से जारी रिटेल ग्राहकों के लिए 10 ग्राम के बिक्री भाव के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56,800 रुपये दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,44,200 रुपये, 18 कैरेट 1,18,900 रुपये और 14 कैरेट सोना 96,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बताया गया है। चांदी 999 की दर 2,41,500 रुपये बताई गई है। इन दरों के अलावा जीएसटी, मेकिंग और हॉलमार्क शुल्क अतिरिक्त रहेगा।