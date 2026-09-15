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Gold Rate: लखनऊ में सर्राफा बाजार में बढ़ी रौनक, सोना 1.56 लाख और चांदी 2.41 लाख के पार, जानें ताजा भाव

Gold Silver Rate: लखनऊ के अमीनाबाद, गोमतीनगर और चौक के सर्राफा बाजारों में रौनक बढ़ी है। सर्राफा एसोसिएशन ने सोने-चांदी के ताजा खुदरा भाव जारी किए हैं।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Sep 15, 2026

चौक क्षेत्र की ज्वेलरी दुकानों पर ग्राहकों की बढ़ी आवाजाही। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

चौक क्षेत्र की ज्वेलरी दुकानों पर ग्राहकों की बढ़ी आवाजाही। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Gold Silver Rate Lucknow:राजधानी के प्रमुख सर्राफा बाजारों अमीनाबाद, गोमतीनगर और चौक में इन दिनों कारोबार को लेकर रौनक बढ़ती नजर आ रही है। सोने और चांदी की खरीदारी को लेकर ग्राहकों की दिलचस्पी बनी हुई है। बाजार में आभूषणों की दुकानों पर ग्राहक कीमतों की जानकारी लेने के साथ अपनी पसंद के जेवरात भी देख रहे हैं। सर्राफा एसोसिएशन की ओर से जारी रिटेल ग्राहकों के लिए 10 ग्राम के बिक्री भाव के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56,800 रुपये दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,44,200 रुपये, 18 कैरेट 1,18,900 रुपये और 14 कैरेट सोना 96,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बताया गया है। चांदी 999 की दर 2,41,500 रुपये बताई गई है। इन दरों के अलावा जीएसटी, मेकिंग और हॉलमार्क शुल्क अतिरिक्त रहेगा।

सोने के अलग-अलग कैरेट के भाव पर ग्राहकों की नजर

लखनऊ सर्राफा बाजार में खरीदारी करने पहुंचने वाले ग्राहकों के लिए कैरेट के अनुसार सोने की शुद्धता और कीमत का अंतर महत्वपूर्ण रहता है। 24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्धता वाला माना जाता है, जबकि आभूषणों में सामान्य तौर पर अलग-अलग कैरेट के सोने का इस्तेमाल किया जाता है। जारी रेट के मुताबिक 22 कैरेट सोने का भाव 1,44,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोना 1,18,900 रुपये और 14 कैरेट सोना 96,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर है। इससे ग्राहकों को अपने बजट और जरूरत के हिसाब से विकल्प चुनने का अवसर मिलता है।

अमीनाबाद और चौक में खरीदारी का माहौल गर्म

पुराने लखनऊ के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में शामिल अमीनाबाद और चौक में सर्राफा बाजार की अपनी अलग पहचान है। यहां सोने-चांदी के आभूषणों की खरीदारी के लिए आसपास के इलाकों के अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों से भी लोग पहुंचते हैं। बाजार में दुकानों पर नए डिजाइन के हार, अंगूठी, चेन, कंगन और अन्य आभूषणों को देखने वालों की संख्या बनी हुई है। ग्राहकों की कोशिश रहती है कि खरीदारी से पहले अलग-अलग दुकानों पर भाव और डिजाइन की जानकारी हासिल कर बेहतर विकल्प चुना जाए।

गोमतीनगर में भी ज्वेलरी शोरूम पर बढ़ी हलचल

गोमतीनगर क्षेत्र में भी सर्राफा कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों पर ग्राहकों की आवाजाही देखी जा रही है। आधुनिक डिजाइन और रोजमर्रा में पहने जाने वाले हल्के आभूषणों की मांग को लेकर ग्राहक दुकानदारों से जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। वहीं शादी-विवाह और पारिवारिक आयोजनों के लिए पारंपरिक आभूषण पसंद करने वाले ग्राहक भी बाजार का रुख कर रहे हैं। सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच ग्राहक खरीदारी से पहले शुद्धता, वजन और अंतिम बिल की जानकारी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

चांदी का भाव भी कारोबारियों और ग्राहकों के लिए अहम

सोने के साथ चांदी का बाजार भी सर्राफा कारोबार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौक सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री विनोद माहेश्वरी के अनुसार 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 2,41,500 रुपये बताया गया है। चांदी के आभूषणों के अलावा सिक्के, पूजा सामग्री और अन्य उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी भी बाजार में होती है। चांदी की कीमत पर नजर रखने वाले ग्राहक मौजूदा भाव की जानकारी लेकर खरीदारी का निर्णय कर रहे हैं। चांदी के कारोबार में भी शुद्धता और वजन के साथ अन्य शुल्कों की जानकारी लेना जरूरी माना जाता है।

रेट के साथ अतिरिक्त शुल्क भी जुड़ेंगे

सर्राफा एसोसिएशन की ओर से जारी जानकारी में स्पष्ट किया गया है कि दिए गए बिक्री भाव रिटेल ग्राहकों के लिए 10 ग्राम की दर हैं। इन दरों में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क चार्ज शामिल नहीं हैं। ऐसे में ग्राहक को आभूषण खरीदते समय केवल सोने की मूल कीमत ही नहीं, बल्कि मेकिंग, हॉलमार्क और लागू जीएसटी समेत अंतिम देय राशि की जानकारी भी लेनी चाहिए। आभूषण की डिजाइन, वजन और निर्माण के आधार पर मेकिंग चार्ज अलग हो सकता है।

शुद्धता और हॉलमार्क की जांच पर जोर

सोने की खरीदारी के दौरान ग्राहक अब शुद्धता और हॉलमार्क को लेकर पहले की तुलना में अधिक जागरूक नजर आते हैं। आभूषण खरीदते समय बिल में वजन, कैरेट, कीमत और अन्य शुल्कों का विवरण देखना उपयोगी रहता है। खासकर बड़ी खरीदारी में ग्राहक को अंतिम भुगतान से पहले पूरे बिल का मिलान कर लेना चाहिए। इससे खरीदारी की लागत को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है।

बाजार की रौनक से कारोबारियों को उम्मीद

राजधानी के प्रमुख सर्राफा बाजारों में बढ़ी ग्राहक आवाजाही से कारोबारियों को भी बेहतर व्यापार की उम्मीद बनी हुई है। सोना और चांदी केवल आभूषणों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भारतीय परिवारों में इन्हें परंपरा और बचत से भी जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि कीमतों में बदलाव के बावजूद शादी-ब्याह, त्योहारों और पारिवारिक जरूरतों के समय इनकी मांग बनी रहती है। बाजार में ग्राहक अपनी जरूरत, बजट और डिजाइन के अनुसार खरीदारी के विकल्प तलाश रहे हैं।

ग्राहकों के लिए खरीदारी से पहले भाव जानना जरूरी

सर्राफा बाजार में रोजाना भाव बदलने की संभावना रहती है, इसलिए खरीदारी करने से पहले उस दिन का ताजा रेट पूछना बेहतर रहता है। इसके साथ ही ग्राहक को यह भी देखना चाहिए कि बताई गई कीमत किस शुद्धता और किस वजन के लिए है। 10 ग्राम के रेट को आधार बनाकर अपने आभूषण के वास्तविक वजन के अनुसार कीमत समझी जा सकती है। इसके बाद मेकिंग चार्ज, जीएसटी और हॉलमार्क शुल्क समेत कुल भुगतान की जानकारी लेकर ही खरीदारी पूरी करना अधिक पारदर्शी तरीका है।

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Updated on:

15 Sept 2026 10:12 am

Published on:

15 Sept 2026 10:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Gold Rate: लखनऊ में सर्राफा बाजार में बढ़ी रौनक, सोना 1.56 लाख और चांदी 2.41 लाख के पार, जानें ताजा भाव

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