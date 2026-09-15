IAS दिव्या मित्तल की 13 साल की पारी खत्म, इस्तीफा हुआ मंजूर, जाते-जाते लिखीं ये प्रेरक पंक्तियां

दिव्या मित्तल ने 30 अगस्त को इस्तीफे की घोषणा करते हुए निजी कारणों, पारिवारिक प्राथमिकताओं और जीवन के नए लक्ष्यों को इसका आधार बताया था। आईएएस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपनी 13 साल की प्रशासनिक यात्रा को याद किया और इसे जिंदगी का बेहद महत्वपूर्ण दौर बताया। उन्होंने लिखा था कि साधारण परिवेश में रहते हुए उन्होंने एक अच्छे और सफल जीवन का सपना देखा था। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन-रात मेहनत की। आईआईटी और आईआईएम से पढ़ाई के बाद उन्हें लंदन में नौकरी मिली और वहां एक सफल करियर भी बनाया। लेकिन उनके लिए कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।