सपा नेता की टिप्पणी पर भड़के ओम प्रकाश राजभर, बोले- छोटी जाति में पैदा होने पर मुझे दुख नहीं

ओम प्रकाश राजभर ने ओम प्रकाश सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें सपा का टिकट चाहिए तो बेशक लें। जनता सब देख रही है। वह उन्हें भी देख रही है और उनकी पार्टी को भी। समय आने पर नतीजा भी जनता ही देगी। राजभर ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि ओम प्रकाश सिंह अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगेंगे और वह उनसे माफी की अपेक्षा भी नहीं रखते। हालांकि उन्होंने कहा कि सिंह को एक बार अपने माता-पिता को याद करके सोचना चाहिए कि उनके जैसे छोटी जाति में पैदा हुए व्यक्ति की पैदाइश को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना उचित है या नहीं।