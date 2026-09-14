यूपी में 121 खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला, जानिए किस अधिकारी को किस जिले में भेजा गया

UP Education Department Transfer: उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के 121 खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला किया गया है। पिछले कई दिनों से लंबित चल रही ट्रांसफर लिस्ट अब शासन स्तर से जारी कर दी गई है। समूह-ग के इन अधिकारियों को उनकी मौजूदा तैनाती वाले जिले से दूसरे जिलों में भेजा गया है। इनमें मथुरा, बुलंदशहर, बलिया, झांसी, बांदा, रायबरेली, प्रयागराज, मुरादाबाद और कानपुर समेत कई जिलों के अधिकारी शामिल हैं। तबादले के बाद संबंधित अधिकारियों को नई तैनाती वाले जिलों में कार्यभार संभालना होगा।