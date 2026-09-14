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राजपाल यादव के भाइयों पर गरीब की झोपड़ी जलाने का आरोप, जमीन विवाद में शाहजहांपुर पुलिस ने शुरू की जांच

Rajpal Yadav: शाहजहांपुर में जमीन विवाद को लेकर राजपाल यादव के भाइयों पर झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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शाहजहांपुर

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Ankit Sai

Sep 14, 2026

Shahjahanpur Crime

राजपाल यादव के भाइयों पर गरीब की झोपड़ी जलाने का आरोप (X Photo @Kumar3Shiv)

Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव के भाइयों पर एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना बंडा क्षेत्र के पिपरिया हरिशचंद्र गांव में पीड़ित परिवार का आरोप है कि जमीन विवाद के चलते उनकी झोपड़ी में आग लगा दी गई। घटना में झोपड़ी के अंदर रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने राजपाल यादव के भाइयों राजेश यादव, सत्यपाल यादव और श्रीपाल यादव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। वहीं, आरोपों को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

राजपाल यादव के भाइयों ने लगाई झोपड़ी में आग- प्रदीप यादव

पीड़ित प्रदीप यादव ने बताया कि राजपाल यादव के भाई राजेश यादव ने उनके परिवार से खेत का कुछ हिस्सा खरीदा था। लेकिन अब आरोप है कि खरीदी गई जमीन से ज्यादा हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। परिवार का कहना है कि जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। प्रदीप यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे वह दवा लेने गए थे। इस दौरान उनके बच्चे खेत में मौजूद थे। आरोप है कि इसी समय राजपाल यादव के भाई श्रीपाल यादव, राजेश यादव और सत्यपाल यादव गाड़ी से वहां पहुंचे और झोपड़ी में आग लगा दी। आग लगने से झोपड़ी के अंदर रखा घरेलू सामान पूरी तरह जल गया। घटना के बाद झोपड़ी में लगी आग के वीडियो भी सामने आए हैं।

'नहीं हुई सुनवाई, पुलिस ने भेज दिया वापस'

प्रदीप यादव का आरोप है कि घटना के बाद वह शिकायत लेकर थाना बंडा पहुंचे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें वहां से वापस भेज दिया गया। पीड़ित का कहना है कि इसी बीच आरोपी पक्ष ने खेत में नींव खोदने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस से मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे- श्रीपाल यादव

वहीं, राजपाल यादव के भाई श्रीपाल यादव ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने कहा कि पूरा खेत उनके भाई राजेश यादव के नाम है और इसकी रजिस्ट्री करीब 17 साल पहले हो चुकी है। श्रीपाल यादव ने कहा कि जमीन उनकी है और दूसरा पक्ष उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही दूसरे पक्ष ने जमीन पर झोपड़ी बनाई थी, जिसके संबंध में उन्होंने थाने में शिकायत भी दी थी।

उन्होंने कहा कि जब एक खरीदार ने जमीन के कागजात देखे तो रजिस्ट्री राजेश यादव के नाम मिली, जिसके बाद उसने जमीन खरीदने से मना कर दिया। श्रीपाल यादव ने आरोप लगाया कि झोपड़ी में आग दूसरे पक्ष के लोगों ने खुद लगाई है। उन्होंने कहा कि जमीन की नाप होने के बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी।

पुलिस ने शुरू की जांच

थाना प्रभारी ब्रजेश सिंह ने बताया कि थाने पर तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला जमीन विवाद और झोपड़ी में आग लगाने के आरोपों को लेकर चर्चा में है। पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है।

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Updated on:

14 Sept 2026 10:46 am

Published on:

14 Sept 2026 10:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shahjahanpur / राजपाल यादव के भाइयों पर गरीब की झोपड़ी जलाने का आरोप, जमीन विवाद में शाहजहांपुर पुलिस ने शुरू की जांच

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