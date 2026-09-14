राजपाल यादव के भाइयों पर गरीब की झोपड़ी जलाने का आरोप, जमीन विवाद में शाहजहांपुर पुलिस ने शुरू की जांच

पीड़ित प्रदीप यादव ने बताया कि राजपाल यादव के भाई राजेश यादव ने उनके परिवार से खेत का कुछ हिस्सा खरीदा था। लेकिन अब आरोप है कि खरीदी गई जमीन से ज्यादा हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। परिवार का कहना है कि जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। प्रदीप यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे वह दवा लेने गए थे। इस दौरान उनके बच्चे खेत में मौजूद थे। आरोप है कि इसी समय राजपाल यादव के भाई श्रीपाल यादव, राजेश यादव और सत्यपाल यादव गाड़ी से वहां पहुंचे और झोपड़ी में आग लगा दी। आग लगने से झोपड़ी के अंदर रखा घरेलू सामान पूरी तरह जल गया। घटना के बाद झोपड़ी में लगी आग के वीडियो भी सामने आए हैं।