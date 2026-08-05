16.61 करोड़ के बैंक नोटिस से घिरे राजपाल यादव, पैतृक आवास और मुंबई प्रॉपर्टी पर नोटिस

Rajpal Yadav Latest News: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 16.61 करोड़ रुपये की बकाया लोन राशि की वसूली के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। बैंक ने शाहजहांपुर स्थित उनके पैतृक घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है, जबकि मुंबई के जुहू, मलाड और गोरेगांव स्थित संपत्तियां भी रिकवरी प्रक्रिया के दायरे में बताई जा रही हैं।

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