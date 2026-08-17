शाहजहांपुर में बारिश के बीच भरभराकर गिरा लेंटर, मासूम समेत दो की मौत, महिला गंभीर

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। पुवायां थाना क्षेत्र के मुड़िया कुर्मियात गांव में एक मकान का लेंटर अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के समय कमरे में मौजूद दो साल के आरव, राजन (26) और काजल (27) मलबे में दब गए। हादसे में आरव और राजन की मौत हो गई, जबकि काजल गंभीर रूप से घायल हो गईं। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मलबे से निकालने के बाद काजल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।