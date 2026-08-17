आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ड्राइवर को झपकी आते ही डिवाइडर से टकराई बस, एक की मौत, 17 गंभीर

Agra Lucknow Expressway Bus Accident: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। कानपुर से गुरुग्राम जा रही यात्रियों से भरी स्लीपर बस ड्राइवर को झपकी आने के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 60 यात्री सवार थे। जिसमें 17 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस और यूपीडा की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया और फंसे यात्रियों को बाहर निकाला।