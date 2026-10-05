BJP Rajya Sabha Candidate: राज्यसभा टिकट मिलने के बाद प्रकाश पाल का सपा पर पलटवार, बोले- अब PDA का मतलब ‘पैसा देने वाले आओ’

राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रकाश पाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह एक साधारण पृष्ठभूमि वाले कार्यकर्ता हैं और पिछले 36 वर्षों से ज्यादा समय से पार्टी की निरंतर सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके जैसे आम कार्यकर्ता को यह अवसर देकर पार्टी नेतृत्व ने पूरे राज्य में एक स्पष्ट संदेश दिया है। यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि यदि कोई कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करता है तो पार्टी नेतृत्व निश्चित रूप से उस पर ध्यान देता है और उसका पूरा सम्मान करता है।