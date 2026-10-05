BJP Rajya Sabha Candidate: राज्यसभा टिकट मिलने के बाद प्रकाश पाल का सपा पर पलटवार, बोले- अब PDA का मतलब ‘पैसा देने वाले आओ’

भाजपा से राज्यसभा उम्मीदवार प्रकाश पाल (PC: ANI)
BJP Rajya Sabha Candidate Prakash Pal Statement: उत्तर प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार प्रकाश पाल ने उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह 36 साल से अधिक समय से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा में सामान्य कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही प्रकाश पाल ने समाजवादी पार्टी और उसके PDA नारे पर भी जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने सपा पर परिवारवाद और पैसे वालों को महत्व देने का आरोप लगाया है।
राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रकाश पाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह एक साधारण पृष्ठभूमि वाले कार्यकर्ता हैं और पिछले 36 वर्षों से ज्यादा समय से पार्टी की निरंतर सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके जैसे आम कार्यकर्ता को यह अवसर देकर पार्टी नेतृत्व ने पूरे राज्य में एक स्पष्ट संदेश दिया है। यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि यदि कोई कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करता है तो पार्टी नेतृत्व निश्चित रूप से उस पर ध्यान देता है और उसका पूरा सम्मान करता है।
प्रकाश पाल ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के आधार पर काम करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और समर्पण के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उनका राज्यसभा उम्मीदवार बनना केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी संदेश है जो लंबे समय से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं।
भाजपा उम्मीदवार ने समाजवादी पार्टी के PDA फॉर्मूले पर भी निशाना साधा। प्रकाश पाल ने समाजवादी पार्टी की कार्यशैली की जमकर आलोचना की। समाजवादी पार्टी केवल अपने परिवार और आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को ही सबसे ज्यादा महत्व देती है। सपा के PDA नारे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे के समय ही उन्होंने बता दिया था कि सपा के लिए PDA का पूरा नाम "पैसा देने वाले आओ" है और अब से PDA को इसी नाम से ही जाना जाएगा।
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