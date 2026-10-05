राज्यसभा चुनाव: उम्मीदवार चुने जाने पर धर्मपाल सिंह की पहली प्रतिक्रिया, बोले- पार्टी नेतृत्व का कोटि-कोटि धन्यवाद

बीजेपी उम्मीदवारों की सूची पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। स्मृति ईरानी ने संगठन और पार्टी नेतृत्व के फैसले का स्वागत करते हुए सभी घोषित उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन के निर्देशों और शीर्ष नेतृत्व की प्राथमिकताओं को सर्वोपरि मानता है। पार्टी ने आगामी चुनावी रणनीतियों और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन प्रत्याशियों का चयन किया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि वह एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनसेवा के कार्यों में निरंतर जुटी रहेंगी।