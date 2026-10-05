UP राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की लिस्ट, यहां देखें नाम

UP Rajya Sabha Election Candidate List: उत्तर प्रदेश में 16 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने प्रत्याशियों के नामों की प्रक्रिया तेज कर दी है। बीजेपी ने सोमवार को अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी के कई बड़े चेहरे दावेदार बताए जा रहे थे, लेकिन इस लिस्ट में उन नामों को शामिल नहीं किया गया हैं। पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सोशल इंजीनियरिंग और जा​तीय संतुलन साधने की कोशिश की है।