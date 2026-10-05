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UP राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की लिस्ट, यहां देखें नाम

उत्तर प्रदेश में 16 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने प्रत्याशियों के नामों की प्रक्रिया तेज कर दी है।
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लखनऊ

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Shaitan Prajapat

Oct 05, 2026

bjp

BJP

UP Rajya Sabha Election Candidate List: उत्तर प्रदेश में 16 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने प्रत्याशियों के नामों की प्रक्रिया तेज कर दी है। बीजेपी ने सोमवार को अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी के कई बड़े चेहरे दावेदार बताए जा रहे थे, लेकिन इस लिस्ट में उन नामों को शामिल नहीं किया गया हैं। पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सोशल इंजीनियरिंग और जा​तीय संतुलन साधने की कोशिश की है।

बीजेपी ने जारी की 8 उम्मीदवारों की सूची

BJP की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए 8 नामों को मंजूरी दी है।

  1. धर्मपाल सिंह
  2. राधाकांत ओझा
  3. प्रकाश पाल
  4. विद्यासागर सोनकर
  5. गोपी कृष्ण पाण्डेय
  6. प्रियंका सिंह रावत
  7. राम प्रताप सिंह चौहान
  8. श्रुति गंगवार

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Updated on:

05 Oct 2026 03:37 pm

Published on:

05 Oct 2026 03:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की लिस्ट, यहां देखें नाम

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