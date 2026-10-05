मायावती ने फिर जताया भतीजे पर भरोसा, कांशीराम जयंती के मंच से आकाश आनंद की वापसी का बड़ा ऐलान

Akash Anand BSP Return:उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक दांव खेला है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम की जयंती के पावन अवसर पर अपने भतीजे आकाश आनंद की पार्टी में भव्य वापसी का ऐलान किया है। पार्टी हाईकमान ने उन्हें एक बार फिर नेशनल को-ऑर्डिनेटर की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इस फैसले के बाद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह की लहर दौड़ गई है, जिसे 2027 के चुनाव अभियानों के लिए बसपा का बड़ा गेमचेंजर माना जा रहा है।