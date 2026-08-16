सीएम योगी का बड़ा संदेश, यूपी में तीन नई महिला PAC बटालियन, 10 हजार से बढ़कर 45 हजार के पार पहुंची महिला पुलिसकर्मियों की संख्या

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी की 196वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने रानी अवंती बाई के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा और स्वावलंबन को लेकर सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2017 में यूपी पुलिस में महिलाओं की संख्या करीब 10 हजार थी, जो अब बढ़कर 45 हजार से अधिक हो चुकी है। सरकार तीन नई महिला PAC बटालियन भी तैयार कर रही है।