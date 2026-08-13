8 घंटे बिजली गुल तो फूटा लोगों का गुस्सा, गोरखपुर में जेई को बनाया बंधक

Gorakhpur JE Held Hostage: यूपी में गोरखपुर के बिछिया क्षेत्र में आठ घंटे की बिजली कटौती से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बिजली आपूर्ति ठप होने से परेशान उपभोक्ताओं ने मोहद्दीपुर बिजली उपकेंद्र के जेई राजाराम मिश्रा को बंधक बना लिया। लोगों का कहना था कि जब तक खराब ट्रांसफॉर्मर नहीं बदला जाएगा, तब तक जेई को नहीं छोड़ा जाएगा। सूचना मिलते ही एसडीओ और पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। एसडीओ ने रात में ही नया ट्रांसफॉर्मर मंगवाया, लेकिन रात दो बजे तक करीब 500 घरों के लोगों को बिजली आने का इंतजार करना पड़ा।



