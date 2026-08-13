13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोरखपुर

8 घंटे बिजली गुल तो फूटा लोगों का गुस्सा, गोरखपुर में जेई को बनाया बंधक

Gorakhpur Power Cut: गोरखपुर के बिछिया में आठ घंटे बिजली गुल रहने से नाराज लोगों ने जेई को बंधक बना लिया। एसडीओ और पुलिस मौके पर पहुंचे। करीब 500 घरों में बिजली आपूर्ति ठप रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

Ankit Sai

Aug 13, 2026

Gorakhpur Power Cut

गोरखपुर में जेई को बनाया बंधक (X Photo विवेक शुक्ला)

Gorakhpur JE Held Hostage: यूपी में गोरखपुर के बिछिया क्षेत्र में आठ घंटे की बिजली कटौती से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बिजली आपूर्ति ठप होने से परेशान उपभोक्ताओं ने मोहद्दीपुर बिजली उपकेंद्र के जेई राजाराम मिश्रा को बंधक बना लिया। लोगों का कहना था कि जब तक खराब ट्रांसफॉर्मर नहीं बदला जाएगा, तब तक जेई को नहीं छोड़ा जाएगा। सूचना मिलते ही एसडीओ और पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। एसडीओ ने रात में ही नया ट्रांसफॉर्मर मंगवाया, लेकिन रात दो बजे तक करीब 500 घरों के लोगों को बिजली आने का इंतजार करना पड़ा।

दो ट्रांसफॉर्मर, दोनों हुए खराब, लोगों का फूटा गुस्सा

मामला बिछिया स्थित हनुमान मंदिर के पास का है। यहां दो ट्रांसफॉर्मर लगे थे। आरोप है कि इनमें से एक ट्रांसफॉर्मर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। बुधवार सुबह करीब 10 बजे मंदिर के पास लगा दूसरा ट्रांसफॉर्मर भी खराब हो गया। इसके बाद पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बंद हो गई। बिजली गुल होने के बाद लोगों ने मोहद्दीपुर बिजली उपकेंद्र पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी समस्या बनी रही।

लोगों ने जेई को घेरकर बनाया बंधक

शाम करीब सात बजे बिजली आपूर्ति शुरू हुई, लेकिन वोल्टेज बेहद कम था। कुछ ही देर बाद बिजली फिर चली गई। परेशान उपभोक्ताओं ने दोबारा बिजली उपकेंद्र पर फोन किया। इसके बाद जेई राजाराम मिश्रा मौके पर पहुंचे। जेई के पहुंचते ही बिजली कटौती से नाराज लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। लोगों ने उन्हें घेर लिया और बंधक बना लिया। उनका साफ कहना था कि जब तक नया ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाया जाता, तब तक जेई को नहीं छोड़ा जाएगा।

रातों-रात मंगवाया गया नया ट्रांसफॉर्मर

जेई को बंधक बनाए जाने की जानकारी मिलने पर एसडीओ धीरज कुमार और शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उपभोक्ता अपनी मांग पर अड़े रहे।

24 घंटे से बिजली गुल, उपकेंद्र पर हंगामा

लोगों ने रातभर बिजली आने का इंतजार किया। सुबह करीब सात बजे आपूर्ति बहाल हुई, लेकिन कुछ देर बाद फिर बिजली गुल हो गई। बार-बार बिजली जाने के बाद इलाके में लो-वोल्टेज की समस्या भी शुरू हो गई। पूरे दिन बिजली का इंतजार करने के बाद बुधवार रात करीब 9 बजे उपभोक्ता राप्तीनगर ओल्ड बिजली उपकेंद्र पहुंच गए। वहां कोई अधिकारी नहीं मिला तो लोगों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। उपभोक्ता राम सिंह ने बताया कि रात व दिन दोनों समय बिजली गुल होने से परेशानी हो रही है। अभी भी बिजली नहीं है और पानी की भी दिक्कत है।

माफिया अतीक अहमद के पुत्र अबान अहमद की कार दुर्घटना का वायरल वीडियो, झांसी पुलिस का आया बयान

ये भी पढ़ें
दुर्घटनाग्रस्त कार, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Aug 2026 09:07 am

Published on:

13 Aug 2026 09:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / 8 घंटे बिजली गुल तो फूटा लोगों का गुस्सा, गोरखपुर में जेई को बनाया बंधक

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘पहले पूर्वांचल में माफिया और मच्छर थे, अब दोनों नहीं दिखते’, CM योगी बोले- विकसित भारत के लिए विकसित UP जरूरी

CM Yogi Adityanath
गोरखपुर

गोरखपुर में CM योगी ने दी ग्रीन सिटी रोड की सौगात, कहा- शहर में लगातार बन रहे हैं सड़क और फ्लाईओवर

CM Yogi Adityanath, Gorakhpur Green City Road Inauguration, Gorakhpur News
गोरखपुर

गोरखपुर में बिजली ठेकेदार की हत्या: तेरहवीं में खाना खाते समय बांके से किया हमला, रास्ते में ऑटो से खींचकर तलवार से काटा

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज कॉलेज में 18 शिक्षक हटाए गए, फैशन डिजाइनिंग की कक्षाएं भी बंद

18 Teachers Removed
गोरखपुर

Gorakhpur Land Fraud: 18 लाख देकर खरीदी जमीन, रजिस्ट्री के बाद सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा; चार लोगों पर केस

Gorakhpur Land Fraud PPGanj Land Scam Gorakhpur News
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.