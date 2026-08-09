गोरखपुर में बिजली ठेकेदार की हत्या: तेरहवीं में खाना खाते समय बांके से किया हमला, रास्ते में ऑटो से खींचकर तलवार से काटा

Gorakhpur news: गोरखपुर में बिजली विभाग के ठेकेदार शिवकुमार त्रिपाठी की हत्या कर दी गई। वह अहिरौली गांव में एक तेरहवीं के कार्यक्रम में खाना खा रहे थे, तभी गांव के ही राहुल चौधरी ने पीछे से बांके से उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल शिवकुमार को ग्रामीण ऑटो से अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में राहुल और उसके भाई रोहित ने ऑटो रोक लिया। दोनों ने उन्हें बाहर खींचा और कुछ दूर ले जाकर तलवार से हमला कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में वारदात के पीछे पुरानी रंजिश का एंगल सामने आया है।