गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बदहाली पर बरसीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सुधार के लिए दिया 3 महीने का समय

Anandiben Patel: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाओं पर खुलकर नाराजगी जताई है। दीक्षांत समारोह में उन्होंने हॉस्टल के खाने, साफ-सफाई और छात्रों की सुविधाओं को लेकर कई सवाल उठाए। राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने खुद हॉस्टल की रसोई का निरीक्षण किया, खाने के सैंपल जांच के लिए भेजे और अधिकारियों को तीन महीने के भीतर सभी कमियां दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बाहर से टिफिन मंगाने की व्यवस्था बंद होनी चाहिए, क्योंकि टिफिन में ड्रग्स भी आएगी, टिफिन में सब कुछ आएगा।