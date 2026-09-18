विनोद तावड़े ने भाजपा के संगठन से लेकर बूथ तक लिया फीडबैक, बस्ती और आजमगढ पर विशेष फोकस

बस्ती और आजमगढ़ मंडल पर चर्चा का निचोड़ यह था कि गोरखपुर मंडल में भाजपा की स्थिति मजबूत है, लेकिन बस्ती (6/13) और आजमगढ़ (3/21) में मिली सीटों की संख्या 2027 में कुल परिणाम तय करने वाली हो सकती है, इसलिए इन्हें 'मिशन‑2027' के तहत विशेष फोकस एरिया घोषित कर विस्तृत बूथ‑स्तर की रणनीति और सामाजिक‑राजनीतिक समीकरणों की नई पढ़त पर काम करने का निर्णय लिया गया। गोरखपुर की 18 सितंबर की बैठक में प्रमुख रूप से ये नेता शामिल हुए। विनोद तावड़े - भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश प्रभारी, ए. के. शर्मा - उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और भाजपा के सह-प्रभारी, जगदंबिका पाल - भाजपा सांसद, रवि किशन शुक्ला - भाजपा सांसद और अभिनेता, इसके अलावा गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा सांसद और विधायक भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में 'सेवा संकल्प अभियान' की तैयारियों, बूथ और शक्ति-केंद्र स्तर पर जनसंपर्क तथा सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों तक पहुंचने पर चर्चा हुई।