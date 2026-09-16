Cm Yogi Adityanath: सीएम योगी का ऐलान 6 महीनों में आएंगी एक लाख नियुक्तियां, आज कर्फ्यू और दंगा मुक्त है यूपी

CM योगी ने कहा केि गोरखपुर में आने पर सबसे पहला व पवित्र काम आईएमए के ब्लड बैंक को शुरू करने का किया है। मेरी आपसे अपील है कि ब्लड की जो मांग है, उसके मुताबिक आपूर्ति नहीं कर पाते हें। वालंटियर डोनर के लिए डॉक्टरों को सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। अपील जारी करनी चाहिए। जो पेशेवर रक्तदाता हैं, तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, तो गंभीर प्रकार के संक्रमण से गुजरना होगा। उसपर प्रभावी अंकुश लगाना होगा, शासन-प्रशासन के संज्ञान में यह बात लानी होगी। इसको उतनी ही सजगता व सक्रियता के साथ इसकी पवित्रता को बनाए रखने में योगदान दे पाएंगे तो उतना ही इसका महत्व बना रहेगा।