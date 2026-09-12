काश बस में होता कंडक्टर, बच सकती थी मासूम छात्र की जान! हिमांशु की मौत पर BSA ने शुरू की जांच

शनिवार सुबह पिपराइच थाना क्षेत्र के नईयापार बुजुर्ग गांव में स्कूल बस घर के सामने पहुंची। दादी हिमांशु को बस में बस में बैठाने के लिए दरवाजे तक गईं, लेकिन हिमांशु बस पर चढ़ पाता, इससे पहले ही चालक ने वाहन चला दिया। पहिये की चपेट में आने से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वजन उसे बाइक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर फरार हो गया।