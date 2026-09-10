10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोरखपुर

Ajai Rai in Gorakhpur: श्मशान घाट में भी कमीशन खोरी, गोरखपुर में CM योगी पर अजय राय ने कसा तंज

Gorakhpur News: गोरखपुर में राप्ती नदी तट स्थित अंतिम संस्कार स्थल पर गुंबद गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अधिवक्ता आलोक अस्थाना और संजय सिंह के असामयिक निधन पर परिजनों से मिले अजय राय।
2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Sep 10, 2026

Up news, gorakhpur news

मृत अधिवक्ता के परिजनों से मिलते अजय राय(सोर्स: X @Ajay Rai)

Gorakhpur News: गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गोरखपुर पहुंचे, उन्होंने पिछले दिनों राजघाट पर हुए हादसे में मृत दो अधिवक्ताओं के घर जाकर अपनी संवेदना व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने सीएम के गृह जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तंज कसा, अजय ने कहा मुख्यमंत्री के गृह जनपद में श्मशान घाट पर भ्रष्टाचार हो रहा है।

बीजेपी के छह साल में जर्जर हो गया प्रदेश

जीवन का अंतिम सत्य जहां है वहां भी चोरी करा रहे हैं और कमीशन खोरी की गई। अब वहां पर बोर्ड लग गया कि यह जर्जर है। यही BJP का राज है, छह साल में ही पूरा जर्जर हो गया। भाजपा के लोग पूरी तरीके से बर्बाद कर रखे हैं। हर तरफ कमीशन खोरी और चोरी चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा केि मेरी मांग है कि राप्ती नदी के राजघाट पर हुए हादसे में जो लोग भी जिम्मेदार हैं, उन सभी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पीड़ित परिवार को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए।

सीएम के संरक्षण में फल फूल रहा है भ्रष्टाचार

मुख्यमंत्री के संरक्षण में गोरखपुर में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, वह नहीं रोक पा रहे हैं। जनता इनको समझ चुकी है। राहुल गांधी आज इस देश की आवाज है। सपा से गठबंधन के बारे में उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है।

श्मशान घाट पर हुआ था दर्दनाक हादसा, दो अधिवक्ताओं की हुई थी मौत

महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट पर बना गुंबद (गजीबो) रविवार को वज्रपात से भरभराकर गिर गया। उस दौरान अंत्येष्टि में शामिल होने पहुंचे अधिवक्ता आलोक अस्थाना और संजय सिंह मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आलोक की जिला अस्पताल पहुंचने से पहले मृत्यु हो गई।

CMO समेत कई पर दर्ज हुआ मुकदमा

संजय सिंह ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान दम तोड़ा। अधिवक्ताओं ने उपचार मिलने में देरी और समय से एंबुलेंस उपलब्ध न होने का आरोप लगाते हुए जिला अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। आलोक अस्थाना की पत्नी शालिनी की तहरीर पर कोतवाली थाने में सीएमओ व स्वास्थ्यकर्मियों के विरुद्ध लापरवाही का मुकदमा दर्ज होने के बाद अधिवक्ताओं ने जाम समाप्त किया।

‘बहनजी ने बाबा साहेब का सपना तोड़ दिया’, सपा बोली- मायावती को खुद नहीं पता BSP में कौन रहेगा और कौन जाएगा

ये भी पढ़ें
Mayawati

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2026 05:17 pm

Published on:

10 Sept 2026 05:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / Ajai Rai in Gorakhpur: श्मशान घाट में भी कमीशन खोरी, गोरखपुर में CM योगी पर अजय राय ने कसा तंज

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नौकरी का झांसा, नशीला पदार्थ और फिर बंधक बनाकर देह व्यापार, गोरखपुर में बड़ा खुलासा

Gorakhpu Polices
गोरखपुर

‘बता दे रहा हूं, इतनी फोर्स मंगवाऊंगा ठंडा कर दूंगा’, दारोगा का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर दी प्रतिक्रिया

ddu gorakhpur university student protest police daroga viral video
गोरखपुर

GRP गोरखपुर की बड़ी कामयाबी, 1.30 करोड़ के कीमत के गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

‘यहां रोज 10 लोग मरते हैं, एक और मर जाएगा तो क्या हो जाएगा’: CMO का असंवेदनशील बयान, मुकदमा दर्ज

gorakhpur news
गोरखपुर

भाजपा गोरखपुर क्षेत्र की टीम घोषित, जातिगत समीकरण साधने के साथ ही युवाओं को भी मिला भरपूर मौका

Up news, gorakhpur, bjp news
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.