Ajai Rai in Gorakhpur: श्मशान घाट में भी कमीशन खोरी, गोरखपुर में CM योगी पर अजय राय ने कसा तंज

जीवन का अंतिम सत्य जहां है वहां भी चोरी करा रहे हैं और कमीशन खोरी की गई। अब वहां पर बोर्ड लग गया कि यह जर्जर है। यही BJP का राज है, छह साल में ही पूरा जर्जर हो गया। भाजपा के लोग पूरी तरीके से बर्बाद कर रखे हैं। हर तरफ कमीशन खोरी और चोरी चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा केि मेरी मांग है कि राप्ती नदी के राजघाट पर हुए हादसे में जो लोग भी जिम्मेदार हैं, उन सभी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पीड़ित परिवार को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए।