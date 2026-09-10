नौकरी का झांसा, नशीला पदार्थ और फिर बंधक बनाकर देह व्यापार, गोरखपुर में बड़ा खुलासा

मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे थे। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन एसएसपी ने छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था। जांच में पाया गया था कि घर छोड़ने के बाद किशोरी उन होटल और स्पा सेंटरों में रुकी थी, जो इन पुलिसकर्मियों के अधिकार क्षेत्र में आते थे। करीब 17 दिनों तक किशोरी के लापता रहने और उसके साथ हुई गंभीर वारदात को समय रहते रोकने या उसका सुराग लगाने में नाकाम रहने के बाद 6 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया था।