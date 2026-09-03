जन्माष्टमी पर गोरखपुर जोन में पीएसी के जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान, अफवाहों पर पुलिस की नजर

आयोजन स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाने के साथ आयोजकों से सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय करने को कहा गया है। शोभायात्राओं के मार्गों का थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी पहले ही निरीक्षण कर लेंगे। रास्ते में यदि ढीले विद्युत तार या अन्य कोई समस्या सामने आती है तो संबंधित विभाग के सहयोग से उसे समय रहते दूर कराया जाएगा। यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए रूट डायवर्जन की स्थिति में वैकल्पिक मार्गों का भी पहले से निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।