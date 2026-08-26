UP Politics: यूपी में फिर साथ दिखेंगे अखिलेश-राहुल, कांग्रेस सह-प्रभारी ने सीट शेयरिंग को लेकर कही ये बात

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीति माहौल बनने लग गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुधवार बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सांसद श्याम कुमार दौलत बर्वे ने गोरखपुर में दावा किया है कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में ही लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर स्थिति साफ है। सीट शेयरिंग पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच होगा। इसको लेकर राहुल और अखिलेश में बातचीत चल रही है।