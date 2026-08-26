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शाहजहांपुर

‘हाथ में गंगाजल लेकर रिश्वत के पैसे की बंदरबांट की कसम!’ यूपी में पार्षदों का वीडियो वायरल

UP Councillors: शाहजहांपुर नगर निगम ने एक वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है, जिसमें कथित तौर पर नगर पार्षदों का एक समूह नगर निगम की आय को बराबर बांटने की गंजाल के साथ शपथ लेता हुआ दिख रहा है।
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शाहजहांपुर

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Shaitan Prajapat

Aug 26, 2026

UP Councillors Gangajal Oath

यूपी पार्षदों ने गंगाजल शपथ ली (फोटो वीडियो स्क्रीनशॉट)

UP Councillors Gangajal Oath: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर नगर निगम के पार्षदों का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में कई पार्षद हाथ में गंगाजल लेकर नगर निगम की कथित आय को आपस में बराबर बांटने की कसम खाते दिख रहे हैं। इस घटना ने भ्रष्टाचार के आरोपों को फिर से हवा दी है। नगर निगम प्रशासन ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। हालांकि पत्रिका वायरल वीडियो क पुष्टि नहीं करता है।

गंगाजल लेकर ली गई कसम

वीडियो में एक पार्षद हाथ में गंगाजल का पात्र लिए खड़ा है और शपथ दिला रहा है। वह कहता है, 'निगम को जो भी आय मिलेगी, वह हम सब 60 पार्षदों में बराबर बांटी जाएगी। हमारा समूह एक साथ खड़ा रहेगा और अगर किसी को कोई परेशानी हुई तो सभी साथ देंगे।' बाकी लोग भी हाथ में पानी लिए यह कसम दोहराते नजर आते हैं। वीडियो में एक आपत्तिजनक टिप्पणी भी दर्ज है, जिसमें गद्दार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है।

पुराना वीडियो, नई जांच

शाहजहांपुर नगर आयुक्त सौम्या गुरु रानी ने बताया कि यह वीडियो पिछले साल नवंबर 2025 में निजी परिसर में रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की टीम इसकी प्रामाणिकता और परिस्थितियों की जांच कर रही है। निगम में 60 निर्वाचित पार्षद और 10 नामित सदस्य हैं। प्रारंभिक जांच में वीडियो में दिख रहे लोगों को पार्षद ही पाया गया है।

सोशल मीडिया पर आक्रोश

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश फूट पड़ा। यूजर्स ने पार्षदों पर भ्रष्टाचार और निगम की धनराशि की बंदरबांट का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने एक पार्षद की संपत्ति में अचानक वृद्धि का भी जिक्र किया। कांग्रेस नेताओं ने भी निगम में लूट का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह वीडियो यूपी में स्थानीय निकायों के कामकाज पर सवाल खड़े करता है। गंगाजल जैसी पवित्र चीज को इस तरह इस्तेमाल करना कई लोगों को चौंकाने वाला लगा। प्रशासन जांच के नतीजे जल्द सार्वजनिक करने की तैयारी में है।

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Updated on:

26 Aug 2026 03:34 pm

Published on:

26 Aug 2026 03:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shahjahanpur / ‘हाथ में गंगाजल लेकर रिश्वत के पैसे की बंदरबांट की कसम!’ यूपी में पार्षदों का वीडियो वायरल

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