‘हाथ में गंगाजल लेकर रिश्वत के पैसे की बंदरबांट की कसम!’ यूपी में पार्षदों का वीडियो वायरल

वीडियो में एक पार्षद हाथ में गंगाजल का पात्र लिए खड़ा है और शपथ दिला रहा है। वह कहता है, 'निगम को जो भी आय मिलेगी, वह हम सब 60 पार्षदों में बराबर बांटी जाएगी। हमारा समूह एक साथ खड़ा रहेगा और अगर किसी को कोई परेशानी हुई तो सभी साथ देंगे।' बाकी लोग भी हाथ में पानी लिए यह कसम दोहराते नजर आते हैं। वीडियो में एक आपत्तिजनक टिप्पणी भी दर्ज है, जिसमें गद्दार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है।