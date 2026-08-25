गोरखपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में शातिर गैंगस्टर को लगी गोली

इसके पास से पुलिस को को चोरी के 4 कंगन, 1 अंगूठी, 1 मंगलसूत्र, गले का हार, चोरी के दस हजार रुपये, मोटरसाइकिल, देशी तमंचा और जिन्दा कारतूस बरामद किया है। 20 अगस्त को थाना रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित एक घर में चोरी की घटना हुई थी। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज मिला था। जिसमें चोरी करते हुए चोर दिखे थे। एक की पहचान मो. शहजादे की रूप में हुई थी। तभी से पुलिस तलाश में जुटी थी।