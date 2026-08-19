19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोरखपुर

गोरखपुर में लूट के विरोध पर सिक्युरिटी गार्ड पर फायरिंग, हालत गंभीर

Gorakhpur news: गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र के छताई पुल के पास मंगलवार रात सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर दो लाख रुपये लूटने का मामला सामने आया है। कंबल फैक्ट्री में काम करने वाला युवक रुपये लेकर लौट रहा था।
2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Aug 19, 2026

Up news, gorakhpur news

घायल सिक्युरिटी गार्ड(सोर्स: पत्रिका)

Firing on security guard: गोरखपुर जिले के खजनी थाना क्षेत्र के छताई पुल के पास मंगलवार रात सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर दो लाख रुपये लूटने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवक रुपये लेकर लौट रहा था। आरोप है कि पुल के पास दो बदमाशों ने उसे रोक लिया और रुपये छीनने लगे।जब गार्ड ने विरोध किया तो एक बदमाश ने फायरिंग कर दी, गोली बाएं तरफ सीने और कंधे के बीच लगी। घायल को पुलिस जिला अस्पताल ले गई, जहां से चिकित्सकों ने BRD मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।

फैक्ट्री से लौटते समय दो लाख रुपए छीनने के विरोध पर गोली मारी

जानकारी के मुताबिक गार्ड रोहन सिंह शहर में शाहपुर के मानस विहार कालोनी, व्यास नगर में रहता है और वह खजनी क्षेत्र में स्थित कंबल फैक्ट्री में काम करता है। घायल रोहन के मुताबिक, मंगलवार रात 11 बजे वह बाइक से दो लाख रुपये लेकर शहर लौट रहा था। छताई पुल के पास पहुंचते ही दो बदमाशों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि दोनों ने रुपये छीनने का प्रयास किया। रोहन ने विरोध किया तो एक बदमाश ने उस पर गोली चला दी। गोली उसके बाएं सीने और कंधे के बीच लगी। हमले के बाद वह मौके पर ही घायल होकर गिर गया।

गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बीआरडी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। SP दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने रात में अस्पताल पहुंचकर घायल से घटना की जानकारी ली। हालांकि पुलिस फिलहाल लूट की घटना को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वास्तव में रुपये लूटने के लिए हमला किया गया था या घटना के पीछे कोई दूसरा कारण है।

पुलिस मुठभेड़ में 15 हजार के इनामी लादेन को लगी गोली

गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात 3:20 बजे 15 हजार के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हत्या, लूट समेत 19 मुकदमे बदमाश के खिलाफ अलग-अलग थानों में दर्ज हैं।

रंगदारी के मामले में वह काफी दिनों से फरार चल रहा था। बदमाश की पहचना खजनी के भीटी खोरिया के जितेंद्र पासवान उर्फ लादेन के रूप में हुई। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस और प्लेटिना बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। खजनी थाना और एंटी थेप्ट सेल की संयुक्त कार्रवाई में इनामी पकड़ा गया।

SP साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि खजनी थाने के प्रभारी जयंत कुमार सिंह और एंटी थेप्ट सेल प्रभारी सुनील कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुठभेड़ कर इनामी को गिरफ्तार किया है।

चंदौली में आधी रात सड़क पर मची चीख-पुकार, बेकाबू कार ने ऑटो में मारी टक्कर, दो लोगों की मौत

ये भी पढ़ें
Accident news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2026 12:02 pm

Published on:

19 Aug 2026 12:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में लूट के विरोध पर सिक्युरिटी गार्ड पर फायरिंग, हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कौन हैं गरिमा सिंह और रेलवे अफसर पिता ध्रुव नारायण? ठगी के खेल में दर्ज हुई 7वीं FIR

Garima Singh Dhruv Narayan Gorakhpur Fraud Case
गोरखपुर

BJP UP Politics: 2027 से पहले BJP का पूर्वांचल प्लान, ब्राह्मण-पिछड़ा समीकरण साधने की रणनीति?

BJP National Team 2026 UP Election 2027 BJP UP Politics
गोरखपुर

‘माफिया के सामने टेकते थे घुटने’, CM योगी का विपक्ष पर हमला, बोले- वो भ्रष्ट हैं, देश का पैसा लेकर विदेशों में भाग जाएंगे

CM Yogi
गोरखपुर

‘ड्यूटी भत्ता बढ़कर 600 रुपये और मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा’, PRD जवानों के लिए CM योगी ने किया बड़ा ऐलान

prd jawan duty allowance 600 rupees cashless treatment
गोरखपुर

सीएम योगी की बड़ी घोषणा, हर गांव और ब्लॉक में खेल मैदान, निजी प्रशिक्षण केंद्रों को भी मिलेगा सरकारी सहयोग

Up news, cm yogi news
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.