गोरखपुर में लूट के विरोध पर सिक्युरिटी गार्ड पर फायरिंग, हालत गंभीर

जानकारी के मुताबिक गार्ड रोहन सिंह शहर में शाहपुर के मानस विहार कालोनी, व्यास नगर में रहता है और वह खजनी क्षेत्र में स्थित कंबल फैक्ट्री में काम करता है। घायल रोहन के मुताबिक, मंगलवार रात 11 बजे वह बाइक से दो लाख रुपये लेकर शहर लौट रहा था। छताई पुल के पास पहुंचते ही दो बदमाशों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि दोनों ने रुपये छीनने का प्रयास किया। रोहन ने विरोध किया तो एक बदमाश ने उस पर गोली चला दी। गोली उसके बाएं सीने और कंधे के बीच लगी। हमले के बाद वह मौके पर ही घायल होकर गिर गया।