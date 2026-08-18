Gorakhpur Fraud Case: कौन हैं गरिमा सिंह और रेलवे अफसर पिता ध्रुव नारायण? ठगी के खेल में दर्ज हुई 7वीं FIR

लोन की रकम उनके खाते में आने के बाद करीब 77 लाख रुपये गरिमा ने अपने परिचित के बैंक खाते में ट्रांसफर करा दिए। करीब 6.35 लाख रुपये सुग्रीव के खाते में छोड़ दिए गए। गरिमा ने भरोसा दिलाया था कि एक साल के भीतर पूरा लोन खत्म हो जाएगा। शुरुआत में चार-पांच महीने तक ईएमआई जमा की गई, लेकिन उसके बाद किस्तें बंद कर दी गईं। बैंकों से फोन आने पर सुग्रीव ने गरिमा से संपर्क किया तो उसने कहा कि ईएमआई खुद जमा कर दें, अगले महीने रकम लौटा देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।